الركراكي يكشف أسباب تعادل المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية

2024-01-21 / 18:28
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هبة بريس - القسم الرياضي

تحدث الناخب الوطني وليد الركراكي عن أسباب تعادل المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا.

وقال الركراكي في تصريح له بعد نهاية المباراة: “المباراة لم تكن سهلة، وكنا نريد الفوز، لكننا ضيعنا الكثير من الفرص في الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني نال منا العياء، بسبب الحرارة والرطوبة العالية”.

وأضاف: “هذا اختبار جيد بالنسبة لنا، وقد استفدنا كثيرا من مباراة اليوم، واللاعبون لم يستسلموا في المباراة رغم صعوبة الطقس، والآن سنركز على المباراة الثالثة من أجل تحقيق التأهل”.

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