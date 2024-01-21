قنصلية فيرونا..أبواب مفتوحة تخدم شؤون المغاربة المقيمين بمقاطعة فينيتو

عبد اللطيف الباز- هبة بريس

من أجل تكريس منهجية القرب لفائدة أبناء الجالية المغربية المقيمة بمنطقة الفينيتو في إطار برنامج “الأبواب المفتوحة ” الذي دأبت قنصلية المغرب في فيرونا بإيطاليا على تنظيمها.

نظّمت، صباح يوم امس السبت 20 يناير الجاري، خدمات“ أبواب مفتوحة ” لفائدة أبناء الجالية.

وتهم هذه الإجراءات الإدارية ، على وجه الخصوص، إصدار بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وجواز السفر البيومتري، وكذلك إجراءات أخذ المواعيد عبر الإنترنت.

وفي هذا الصدد، أولى فريق القنصلية العامة للمملكة المغربية بفيرونا اهتماما خاصا بالجانب الاجتماعي من خلال التعامل مع الاهتمامات والمشاكل التي يواجهها أفراد الجالية من أجل تقديم الحلول المناسبة لهم بالتنسيق مع الجهات المعنية. وفضلا عن الجانب الإداري الخدماتي، أضحت الدورات المتعاقبة لخدمة الأبواب المفتوحة موعدا اجتماعيا بامتياز لتقاسم شعور الانتماء إلى الوطن الأم وتوطيد قيم التآزر والتضامن بين مغاربة المهجر الإيطالي وتناقل حس المواطنة بين أجيال من المهاجرين. كما شكلت هذه المبادرة فرصة لتقديم المعلومات والاستشارات والإرشادات للمرتفقين من أبناء الجالية الإنصات لانشغالاتهم وانتظاراهم وتطلعاتهم. الزاهي وفاء، القنصلة العامة للمملكة المغربية بفيرونا، قالت، في تصريح حصري لهبة بريس، أن مبادرة الأبواب المفتوحة “هي تنزيل للرعاية التي يوليها الملك محمد السادس نصره الله وأيده لأفراد الجالية، وتجسيد لإستراتيجية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الهادفة إلى مواكبة أفراد الجالية وتحسين الخدمات القنصلية والإدارية المقدمة لهم باستمرار. وأضافت المتحدثة أن هذه المبادرة ، عرفت إقبالا لأبناء الجالية المغربية. وكما أبرزت المسؤولة الدبلوماسية ذاتها أن هذه البادرة التي شملت مغاربة الفينيتو “لقيت استحسانا كبيرا لما عرفته من تنظيم جيد. وفي هذا الإطار، عبّر عدد من الفاعلين الجمعويين وأفراد الجالية عن استحسانهم لمزايا فكرة “الأبواب المفتوحة ” التي تعتبر تجربة إدارية مغربية فريدة من نوعها.

يذكر أن قنصلية المغرب بفيرونا جندت مختلف الوسائل اللوجستيكية مع طاقم إداري “كفء” مكون من عدد من الموظفين، لتسهيل مأمورية استفادة أفراد الجالية المغربية من الخدمات الإدارية التي قدمتها قنصلية المغرب بفيرونا.

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