العرائش ..فقدان بحار يستنفر البحرية الملكية

2024-01-21 / 18:08
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هبة بريس - مكتب طنجة

أفادت مصادر محلية بالعرائش أن بحارا اختفى في عرض سواحل العرائش أمس السبت في ظروف وصفت بالغامضة .

وأضافت المصادر ذاتها أن البحار “ميكانيكي ” كان على متن مركب صيد بالجر يدعى محروس مسجل بمدينة المضيق، حيث اختفى في ظروف غامضة الأمر الذي استنفر البحرية الملكية بالعرائش.

تجدر الإشارة أن قبطانية طنجة سبق وأعلنت منع الملاحة امس الجمعة على مراكب الصيد نظرا لسوء الأحوال الجوية.

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‫3 تعليقات

  3. قبطانية طنجة سبق وأعلنت منع الملاحة امس الجمعة على مراكب الصيد نظرا لسوء الأحوال الجوية

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