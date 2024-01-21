كان2023 .. التعادل يحسم مواجهة “الأسود” و “الفهود “
هبة بريس _ رياضة
حُسمت مباراة المنتخب المغربي والكونغو الديمقراطية بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023.
وافتتح لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي التسجيل لأسود الأطلس في وقت مبكر من المباراة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يعادل لاعب المنتخب الكونغولي سيلاس وامانغيتوكا النتيجة في الدقيقة 77 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل.
ويواجه المنتخب الوطني، في الجولة الثالثة، نظيره الزامبي، يوم الأربعاء المقبل 24 يناير 2024، في ملعب “لوران بوكو”، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
32 تعليقات
حكيمي و نايف اكرد الي جات معاهم يدويو على الجو أما سايس من البداية ديال ماتش و هو كايدير أخطاء دفاعية كارثية و دبا بغا يلصقها فالجو ..
الشعب المغربي كان غير سعيد اليوم بالمباراة التي قدمها المنتخب الوطني المغربي..
رغم الظروف المناخية المباراة أكدت ضعف خطي للهجوم و الدفاع…
لا يمكن دائما أن نفوز هناك الواقعية على رقعة الميدان يجب تفهمها..
تعادل المنتخب الوطني مع الكونغو الديمقراطية يؤكد لنا أننا لسنا أول المرشحين للفوز بالكاس الإفريقي..
نتمنى لهم حظ موفق..
ديما مغرب رغم إضاعة العديد من الفرص التي كانت سانحة للتسجيل ولكن التعادل يبقى جيد في هذه الظروف ومن أراد أن يعرف هذه الأجواء ماعليه الا زيارة الكوديفوار ..
رابع العالم ينجو من خسارة محققة امام فريق كشف كل عيوبه..
اللعب في افريقيا ليس بالسهل ..
أضاعوا فرص كثيرة عندما كانوا في كامل اللياقة البدنية اذا خسرنا لا غرابة في ذلك..
تركو أرضية الملعب بدون لعب ليتشاجرو على أشياء تافهة من الأفضل لعب الكرة ..
في إفريقيا تتغير جميع المعطيات و على المنتخب المغربي أن ينسى أنه رابع فريق في كأس العالم كأس العالم ليست مثل كأس إفريقيا يا الركراكي لعبنا ببلوك دفاعي و إعتمدنا على الهجمات المرتدة في إفريقيا الخصم هو الذي يلعب بهذا النظام لذلك يجب العمل اكثر من الناحية الهجومية ..