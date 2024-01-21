كان2023 .. التعادل يحسم مواجهة “الأسود” و “الفهود “

2024-01-21 / 17:17
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هبة بريس _ رياضة

حُسمت مباراة المنتخب المغربي والكونغو الديمقراطية بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023.

وافتتح لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي التسجيل لأسود الأطلس في وقت مبكر من المباراة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يعادل لاعب المنتخب الكونغولي سيلاس وامانغيتوكا النتيجة في الدقيقة 77 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ويواجه المنتخب الوطني، في الجولة الثالثة، نظيره الزامبي، يوم الأربعاء المقبل 24 يناير 2024، في ملعب “لوران بوكو”، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا

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‫32 تعليقات

  1. حكيمي و نايف اكرد الي جات معاهم يدويو على الجو أما سايس من البداية ديال ماتش و هو كايدير أخطاء دفاعية كارثية و دبا بغا يلصقها فالجو ..

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  5. تعادل المنتخب الوطني مع الكونغو الديمقراطية يؤكد لنا أننا لسنا أول المرشحين للفوز بالكاس الإفريقي..

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  7. ديما مغرب رغم إضاعة العديد من الفرص التي كانت سانحة للتسجيل ولكن التعادل يبقى جيد في هذه الظروف ومن أراد أن يعرف هذه الأجواء ماعليه الا زيارة الكوديفوار ..

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  12. في إفريقيا تتغير جميع المعطيات و على المنتخب المغربي أن ينسى أنه رابع فريق في كأس العالم كأس العالم ليست مثل كأس إفريقيا يا الركراكي لعبنا ببلوك دفاعي و إعتمدنا على الهجمات المرتدة في إفريقيا الخصم هو الذي يلعب بهذا النظام لذلك يجب العمل اكثر من الناحية الهجومية ..

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