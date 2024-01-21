كان2023 .. التعادل يحسم مواجهة “الأسود” و “الفهود “

هبة بريس _ رياضة

حُسمت مباراة المنتخب المغربي والكونغو الديمقراطية بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023.

وافتتح لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي التسجيل لأسود الأطلس في وقت مبكر من المباراة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يعادل لاعب المنتخب الكونغولي سيلاس وامانغيتوكا النتيجة في الدقيقة 77 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ويواجه المنتخب الوطني، في الجولة الثالثة، نظيره الزامبي، يوم الأربعاء المقبل 24 يناير 2024، في ملعب “لوران بوكو”، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا

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