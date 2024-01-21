كان2023 .. التعادل يحسم مواجهة “الأسود” و “الفهود “

2024-01-21 / 17:17
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هبة بريس _ رياضة

حُسمت مباراة المنتخب المغربي والكونغو الديمقراطية بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة السادسة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2023.

وافتتح لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي التسجيل لأسود الأطلس في وقت مبكر من المباراة في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، قبل أن يعادل لاعب المنتخب الكونغولي سيلاس وامانغيتوكا النتيجة في الدقيقة 77 من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ويواجه المنتخب الوطني، في الجولة الثالثة، نظيره الزامبي، يوم الأربعاء المقبل 24 يناير 2024، في ملعب “لوران بوكو”، انطلاقا من الساعة التاسعة ليلا

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‫32 تعليقات

  3. أسوء مباراة لعبها المغرب هي مباراة اليوم التي
    كان الضغط عليه واضحا. حسبي الله ونعم الوكيل..

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  5. الكوش الركراكي كان غير موفق في التغييرات تاخر كثيرا بوفال زياش ناصيري لم يقدموا الافضل اليوم !!!

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  13. نتيجة طبيعية في ظل أجواء المباراة وعالم المناخ الذي كان له تأثير كبير على نفسية الاعبيين..

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  14. الحراااااااارة و الرطوبة مرتفعة، هذا واقع دون فلسفة زايدة والذي يقول العكس وينتقد يروح يلعب هو. أفريقيا الوحيدة التي لازالت تلعب والشمس الحارقة في كبد السماء وسط الصحاري

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  19. الياقة البدنية نقطة ضعف المنتخب الوطني المغربي وتراجع مهول في الشوط الثاني يدل على عدم الجاهزية يبقى الغرور والانانية من طرف بعض اللاعبين……

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  20. بوفال وأوناحي وزياش هم الاعبون المفضلون ولكنهم لم يقدموا إضافة في هذه المباراة فقد كان هدفهم إظهار المهارات، وتسبب ذلك في خسارتهم للكثير من الكرات..

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