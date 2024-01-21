الداخلة..اعتراض قارب على متنه 108 مرشحين للهجرة السرية

2024-01-21 / 14:52
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هبة بريس _ تلرباط

.اعترضت عناصر وحدة لمراقبة الساحل، أمس السبت على مستوى ساحل مدينة الداخلة، قاربا مطاطيا جانحا على الساحل، وعلى متنه 108 مرشحين للهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 28 قاصرا وامرأة وفتاة.

وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب المعني أبحر من السواحل الموريتانية صوب جزر الكناري، مضيفا أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات اللازمة قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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‫8 تعليقات

  7. تشكراتنا للقوات المسلحة الملكية والقوات البحرية الملكية على إنقاذ حياة المهاجرين..

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