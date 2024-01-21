الداخلة..اعتراض قارب على متنه 108 مرشحين للهجرة السرية
هبة بريس _ تلرباط
.اعترضت عناصر وحدة لمراقبة الساحل، أمس السبت على مستوى ساحل مدينة الداخلة، قاربا مطاطيا جانحا على الساحل، وعلى متنه 108 مرشحين للهجرة غير النظامية من إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم 28 قاصرا وامرأة وفتاة.
وأوضح بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن القارب المعني أبحر من السواحل الموريتانية صوب جزر الكناري، مضيفا أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات اللازمة قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
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8 تعليقات
شكرا للبحرية الملكية على مساعدتها للمرشحين للهجرة السرية..
على المرشحين للهجرة السرية ألا يغامروا بأنفسهم..
اللهم احفظ شبابنا واهديهم إليك..
البحرية الملكية قتلت حلم 108 شخص مرشح للهجرة السرية ههههه.
شكرا للبحرية الملكية على تدخلها في الوقت المناسب..
على الحكومة أن تحارب الهجرة السرية والاتجار بالبشر..
تشكراتنا للقوات المسلحة الملكية والقوات البحرية الملكية على إنقاذ حياة المهاجرين..
المهاجرين جنوب الصحراء أو كيفما كانوا يريدون تحسين مستوى معيشتهم..