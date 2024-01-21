مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية .. التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس

هبة بريس _ رياضة

كشف مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي، عن تشكيلة أسود الأطلس التي ستواجه زوال الأحد ، منتخب الكونغو الديمقراطية، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة السادسة من نهائيات كأس أفريقيا للأمم.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني : ياسين بونو، أشرف حكيمي ، سفيان أمرابط، نايف أكرد، غانم سايس، حكيم زياش، سليم املاح، سفيان بوفال، يوسف النصييري، محمد الشيبي.

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