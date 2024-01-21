مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية .. التشكيلة الرسمية لأسود الأطلس
هبة بريس _ رياضة
كشف مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي، عن تشكيلة أسود الأطلس التي ستواجه زوال الأحد ، منتخب الكونغو الديمقراطية، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة السادسة من نهائيات كأس أفريقيا للأمم.
وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني : ياسين بونو، أشرف حكيمي ، سفيان أمرابط، نايف أكرد، غانم سايس، حكيم زياش، سليم املاح، سفيان بوفال، يوسف النصييري، محمد الشيبي.
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11 تعليقات
تشكيلة أسود الأطلس جيدة صراحة
كل الجماهير الإفريقية تشجع المنتخب الوطني المغربي والحمدلله على ثقة الجماهير أينما كانوا..
كلنا يد واحدة مع منتخبنا الوطني المغربي بالتوفيق لمن يستحق.
مربوحة ان شاء الله تعالى..
كل التوفيق والنجاح والسداد للمنتخب الوطني المغربي..
بالتوفيق ان شاء الله۔ منتخب منسجم۔ مدرب شاب ومحنك ويعرف جيدا انتظارات المغاربة۔ ان شاء الله سنفوز بهدفين لصفر۔
مبارة اليوم يتحدد تاهل المنتخب الوطني المغربي إلى الدور الثاني في حالة فوزه..
فخرنا انتم يا منتخبنا الوطني..
تشكيلة في المستوى رغم أن العدد غير كامل..
تحية للمدير الفني السيد وليد الركراكي الإطار الوطني ..
هدف جميل وعالمي من حكيمي جاء في الدقيقة 5 من اولى المبارة.