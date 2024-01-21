هيئات تعلن تضامنها مع الأساتذة الموقوفين

2024-01-21 / 16:15
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هبة بريس _ ع بركة.

خرجت هيئات حقوقية نقابية وسياسية ببيان تضامني مع الموقوفين والموقوفات من نساء ورجال التعليم.

الاجتماع الذي عقدته الهيئات بمدينة مراكش الخميس الماضي ، تداولت خلاله اشكال دعم الأساتذة الموقوفين والأستاذات الموقوفات من طرف وزارة التربية الوطنية اثر خوضهم لإضرابات احتجاجا على السياسة التعليمية، ودفاعا عن حقوقهم العادلة والمشروعة، وسعيا إلى إعمال المقاربة التشاركية في تصريف اي إصلاح للمنظومة التعليمية.

ووقفت الهيئات عند إجراء التوقيفات الذي خرق كل القواعد والمساطر القانونية، في إجهاز تام على الحق الدستوري في ممارسة الإضراب المكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان، وهو ما يعني الاستمرار في ممارسة منهج تكسير الحراك التعليمي الذي جعل قضية التعليم العمومي شأنا عاما يهم كل الفئات الشعبية.

واعلنت الهيئات في بيانها التي تتوفر الجريدة على نسخ منه، تضامنها المطلق مع الأساتذة الموقوفين والأستاذات والموقوفات قسرا.

كما تدين السياسة الزجرية للوزارة في مواجهة الحراك التعليمي، اذ عوض الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، حفاظا على المدرسة العمومية وإعمال الحق في التعليم بما يصون المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، مارست أسلوب قمعي في حق الشغيلة التعليمية، مرورا بممارسة العنف في حق الشغيلة التعليمية والاقتطاعات غير القانونية من الأجرة، وصولا الى التوفيقات.

وتخبر بأنها ستواصل تتبع ملف التوقيف، كما وضعت برنامجا نضاليا متجاوبا مع الحركية النضالية للشغيلة التعليمية والموقوفين من أجل الغاء هذه القرارات التعسفية.

تبعا لذلك، توجه نداء الى كل الضمائر الحية بالبلاد للانخراط في الدفاع عن المدرسة العمومية وإعمال الحق في تعليم عمومي مجاني وجيد، وصون كرامة نساء ورجال التعليم، والذي يعتبر دعم الأساتذة الموقوفين أحد مداخله في المرحلة الراهنة.

كما يوجه أصحاب البيان الى كل الهيئات والفعاليات الديمقراطية لمواجهة سياسة الدولة في الإجهاز على كل ما تبقى من المكتسبات الديمقراطية، وعلى رأسها الحق في الإضراب وحرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.

والجدير بالذكر أن هذه الهيئات المجتمعة في مراكش هي : حزب النهج الديمقراطي العمالي والحزب الاشتراكي الموحد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفدرالية اليسار الديمقراطي والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم/ التوجه الديمقراطي والجمعية المغربية لحماية المال العام.

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‫12 تعليقات

  4. SI il y’a droit de greve pour les enseignants il y’a aussi le droit des eleves de l’ecole publique a poursuivre leurs cours regulierement ! D’ailleurs dabs qul pays in assiste a trois mois de greve et on dit c’est un droit constitutionnel ?

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  5. يجب التعامل بصرامة مع هؤلاء الإنتهازيين والوصول معهم إلى أبعد نقطة وهي الطرد من الوظيفة إذا تبين أنهم يرودون جعل التلاميذ رهائن لديهم..

    1
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  7. بعض الأساتذة يستغلون الإضرابات والضغط على الوزارة لنيل مطالبهم دون مراعاة للتلاميذ..

    1
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  10. كل التضامن مع الاساتدة الموقوفون.ومن يحق فيه التوقيف هم من عملوا على تمرير نظام الماسي دون خجل وكانهم مستخلفين ليفعلوا ما شاؤوا.حسبنا الله ونعم الوكيل في كل الظالمين والفاسدين.

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  11. نحن بلد ديمقراطي، يلجأ الموقفون إلى المحاكم المختصة.. ماذا لو كانوا في إيران أفغانستان و…

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  12. نساء ورجال التعليم العمومي… انهم أسلوب حياة.. انا الدغوغي نورالدين اتضامن معهم من تيفلت.. ضد ما فعلته الحكومة المحكومة.. خادمة الاوليغارشيا..

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