غزة: استشهاد 25105 فلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر
هبة بريس _ وكالات
قالت وزارة الصحة في غزة في بيان يوم الأحد إن 25105 فلسطينيين قتلوا وأصيب 62681 آخرون في الهجمات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وأضافت الوزارة أن نحو 178 فلسطينيا قتلوا وأصيب 293 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة.
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4 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم احفظ جميع المسلمين والمسلمات
نسأل الله الهداي و الرحمة و السلام
اللهم ارحمهم واغفر لهم