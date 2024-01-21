درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين

2024-01-21 / 11:46
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هبة بريس _ الرباط

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا

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– وجدة 03……16

– بوعرفة 03…..15

– الحسيمة 06 ….. 18

– تطوان 10 …..16

– سبتة المحتلة 12 …….17

– مليلية المحتلة 07 …… 18

– طنجة 12 ……19

– القنيطرة 07 ….21

– الرباط 06…..20

– الدار البيضاء 08 ……20

– الجديدة 09 ….. 22

– سطات 05 …..22

– آسفي 09 …..24

– خريبكة 06……22

– بني ملال 07……21

– مراكش 06 ……24

– مكناس 05…..18

– فاس 04 …..17

– إفران -01 …. 17

– تاونات 05 ….. 21

– الرشيدية 04 ….. 19

– ورزازات 05 ….. 21

– أكادير 12 ….. 27

– الصويرة 11 ….. 26

– العيون 13….. 30

– السمارة 11 …..27

– الداخلة 18 ….. 31

– أوسرد 19 ….. 31

– الكويرة 19 …..32

– ميدلت 00 ….. 16

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