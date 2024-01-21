درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين
هبة بريس _ الرباط
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا
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– وجدة 03……16
– بوعرفة 03…..15
– الحسيمة 06 ….. 18
– تطوان 10 …..16
– سبتة المحتلة 12 …….17
– مليلية المحتلة 07 …… 18
– طنجة 12 ……19
– القنيطرة 07 ….21
– الرباط 06…..20
– الدار البيضاء 08 ……20
– الجديدة 09 ….. 22
– سطات 05 …..22
– آسفي 09 …..24
– خريبكة 06……22
– بني ملال 07……21
– مراكش 06 ……24
– مكناس 05…..18
– فاس 04 …..17
– إفران -01 …. 17
– تاونات 05 ….. 21
– الرشيدية 04 ….. 19
– ورزازات 05 ….. 21
– أكادير 12 ….. 27
– الصويرة 11 ….. 26
– العيون 13….. 30
– السمارة 11 …..27
– الداخلة 18 ….. 31
– أوسرد 19 ….. 31
– الكويرة 19 …..32
– ميدلت 00 ….. 16تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp