مباراة الأسود والكونغو الديمقراطية..القنوات الناقلة

هبة بريس _ رياضة

يمكن للجمهور المغربي متابعة مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام الكونغو الديمقراطية، مباشرة، على قناة الرياضية المغربية، عبر البث الأرضي، “Arryadia TNT”.

واستنادا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، فإنه وقع اتفاقيات شراكة مع “beIN Sport” و”CANAL+” و”New World TV”، وحوالي 45 مذيعا مجانيا على الهواء، بهدف بث نهائيات كأس أمم إفريقيا، “كان كوت ديفوار 2023″، في حوالي 180 دولة.

وتجرى مباراة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، المرتقبة اليوم الأحد 21 يناير 2024، انطلاقا من الساعة الثالثة عصرا

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