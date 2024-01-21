مباراة الأسود والكونغو الديمقراطية..القنوات الناقلة
هبة بريس _ رياضة
يمكن للجمهور المغربي متابعة مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام الكونغو الديمقراطية، مباشرة، على قناة الرياضية المغربية، عبر البث الأرضي، “Arryadia TNT”.
واستنادا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، فإنه وقع اتفاقيات شراكة مع “beIN Sport” و”CANAL+” و”New World TV”، وحوالي 45 مذيعا مجانيا على الهواء، بهدف بث نهائيات كأس أمم إفريقيا، “كان كوت ديفوار 2023″، في حوالي 180 دولة.
وتجرى مباراة المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، المرتقبة اليوم الأحد 21 يناير 2024، انطلاقا من الساعة الثالثة عصرا
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8 تعليقات
يمكن للجمهور المغربي متابعة مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام الكونغو الديمقراطية، مباشرة، على قناة الرياضية المغربية
الرطوبة غادي تفرع لينا اللاعبين
مبارة صعبة جدا التي سيوجهها المنتخب الوطني المغربي اليوم ضد الكونغو الديمقراطية ، نتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني المغربي.
نحن شعب مغربي حر روحنا وقلوبنا من طنجة إلى الكويرة مع منتخبنا الوطني بالتوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات للوصول إلى اللقب بكأس إفريقيا.
نتمنى رفع راية العلم المغربية وتحقيق الفوز بلقب كأس إفريقيا مربوحة بإذن الله.
اللهم يسر لفريقنا الأمور بالفوز وقيهم من كل سوء ومكروه يصيبهم من طرف الحساد والحاقدون.
جمهور كوروي مكثف سواء مشاهدة عبر القنوات الفضائية أو غيرها أو في ارض الكوديفوار الكل منتظر هذه المقابلة الحاسمة التي ستجري بين فريقنا وفريق الكونغو الديمقراطية.
نتمنى لكم فرجة ممتعة والعز والنصر والفوز لمنتخبنا الوطني بإذن الله تعالى.