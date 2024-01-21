حكم كيني لمباراة الأسود والكونغو الديقمراطية

2024-01-21 / 10:31
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هبة بريس _ رياضة

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الحكم الكيني بيتر واويرو كاماكو حكما لقيادة مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، المرتقبة الأحد 21 يناير 2024، انطلاقا من الساعة الثالثة عصرا، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات في نهائيات كأس إفريقيا للأمم “كان الكوت ديفوار 2023”.

وسيقود الحكم الكيني مباراة المغرب أمام الكونغو الديمقراطية بمساعدة مواطنيه جيلبيرت شيريوت ويسمبس ستيفان، فيما سيتولى غرفة “الفار” الحكمة الجنوب إفريقية أكونا ماكليما، بمساعدة المصري محمد عادل السعيد.

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