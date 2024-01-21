MILAN, ITALY - SEPTEMBER 18: Mike Maignan of AC Milan reacts during the Serie A match between AC Milan and SSC Napoli at Stadio Giuseppe Meazza on September 18, 2022 in Milan, Italy. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

تسببت في توقف المباراة.. “إهانات عنصرية” خلال لقاء بالدوري الإيطالي

2024-01-21 / 10:07
0
هبة بريس _ وكالات

منح المهاجم البديل السويسري، نواه أوكافور، فريقه ميلان فوزا قاتلا على مضيفه أودينيزي 3-2، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم، في مباراة خيمت على أجوائها “العنصرية”.

وتم تعليق المباراة مؤقتا بعد أن تعرض حارس ميلان، الفرنسي مايك مينيان، لهتافات “عنصرية”، وفق صحيفة “الماركا”.

ووقع الحادث بعد وقت قصير من تقدم ميلان عبر لاعبه، روبن-لوفتوس تشيك، بالدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وأوقف الحكم اللقاء في الدقيقة 38 بعد إطلاق بعض جماهير أصحاب الارض هتافات عنصرية عبر تقليد “صوت القردة” بشكل مستمر بحق حارس ميلان، ما دفع بلاعبي “روسونيري” إلى مغادرة الملعب تعبيرا عن غضبهم.

وأبلغ مينيان الحكم قبل مغادرة الملعب بعد مرور نصف ساعة، وتبعه زملاؤه، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وتم توجيه تحذير إلى الجماهير من أجل وقف الاساءات بعد ان اشتكى مينيان في البداية للحكم من الهتافات بحقه، الا أن الجماهير استمرت في هتافها المسيء لتوقف المباراة، قبلها استئنافها بعد حوالي 10 دقائق.

وقال مينيان لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا “قلت إننا لا نستطيع أن نلعب كرة القدم بهذه الطريقة.. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها الأمر بهذه الطريقة”.

وأضاف: “عليهم أن يفرضوا عقوبات شديدة للغاية، لأن المحادثات لم تعد تفعل شيئا”.

وكتب ميلان عبر حسابه في منصة أكس: “ليس هناك بالتأكيد من مكان للعنصرية في لعبتنا: نحن غاضبون. نحن معك، مايك”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مباراة الأسود والكونغو الديمقراطية..القنوات الناقلة

مباراة الأسود والكونغو الديمقراطية..القنوات الناقلة

2024-01-21 / 11:14
Photo of حكم كيني لمباراة الأسود والكونغو الديقمراطية

حكم كيني لمباراة الأسود والكونغو الديقمراطية

2024-01-21 / 10:31
Photo of كأس الأمم الأفريقية: تونس تتعادل مع مالي

كأس الأمم الأفريقية: تونس تتعادل مع مالي

2024-01-20 / 23:18
Photo of “تسريب محادثات فاضحة”..لاعب الأهلي يثير الجدل

“تسريب محادثات فاضحة”..لاعب الأهلي يثير الجدل

2024-01-20 / 21:33
Photo of الجزائر تنتزع التعادل مع بوركينافاسو

الجزائر تنتزع التعادل مع بوركينافاسو

2024-01-20 / 17:24
Photo of “الفار” ينصف بوركينافاسو في مواجهة الجزائر

“الفار” ينصف بوركينافاسو في مواجهة الجزائر

2024-01-20 / 16:47
Photo of لـ”طرد النحس”.. الجماهير التونسية تذبح معزا أمام مقر إقامة منتخبها

لـ”طرد النحس”.. الجماهير التونسية تذبح معزا أمام مقر إقامة…

2024-01-20 / 10:22
Photo of رونالدو: الدوري السعودي أقوى من الفرنسي

رونالدو: الدوري السعودي أقوى من الفرنسي

2024-01-20 / 09:57
Photo of الاتحاد الآسيوي يعاقب اللاعب الأردني مرضي بسبب “قضية الشرفاء”

الاتحاد الآسيوي يعاقب اللاعب الأردني مرضي بسبب “قضية الشرفاء”

2024-01-19 / 21:18
Photo of السنغال تتفوق على الكاميرون وتتأهل إلى ثمن نهائي الكان

السنغال تتفوق على الكاميرون وتتأهل إلى ثمن نهائي الكان

2024-01-19 / 20:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق