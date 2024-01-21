تسببت في توقف المباراة.. “إهانات عنصرية” خلال لقاء بالدوري الإيطالي

هبة بريس _ وكالات

منح المهاجم البديل السويسري، نواه أوكافور، فريقه ميلان فوزا قاتلا على مضيفه أودينيزي 3-2، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الايطالي لكرة القدم، في مباراة خيمت على أجوائها “العنصرية”.

وتم تعليق المباراة مؤقتا بعد أن تعرض حارس ميلان، الفرنسي مايك مينيان، لهتافات “عنصرية”، وفق صحيفة “الماركا”.

ووقع الحادث بعد وقت قصير من تقدم ميلان عبر لاعبه، روبن-لوفتوس تشيك، بالدقيقة 31 من عمر اللقاء.

وأوقف الحكم اللقاء في الدقيقة 38 بعد إطلاق بعض جماهير أصحاب الارض هتافات عنصرية عبر تقليد “صوت القردة” بشكل مستمر بحق حارس ميلان، ما دفع بلاعبي “روسونيري” إلى مغادرة الملعب تعبيرا عن غضبهم.

وأبلغ مينيان الحكم قبل مغادرة الملعب بعد مرور نصف ساعة، وتبعه زملاؤه، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وتم توجيه تحذير إلى الجماهير من أجل وقف الاساءات بعد ان اشتكى مينيان في البداية للحكم من الهتافات بحقه، الا أن الجماهير استمرت في هتافها المسيء لتوقف المباراة، قبلها استئنافها بعد حوالي 10 دقائق.

وقال مينيان لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا “قلت إننا لا نستطيع أن نلعب كرة القدم بهذه الطريقة.. هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها الأمر بهذه الطريقة”.

وأضاف: “عليهم أن يفرضوا عقوبات شديدة للغاية، لأن المحادثات لم تعد تفعل شيئا”.

وكتب ميلان عبر حسابه في منصة أكس: “ليس هناك بالتأكيد من مكان للعنصرية في لعبتنا: نحن غاضبون. نحن معك، مايك”.

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