مأساة..وفاة شقيقتين غرقا داخل سيارة انزلقت الى سد “اسمير” بالمضيق
هبة بريس - مكتب طنجة
مأساة تلك التي اهتزت على وقعها ساكنة المضيق واقليم تطوان مساء امس السبت إثر فاجعة وفاة فتاتين غرقا داخل سيارة انزلقت داخل مياه سد اسمير ضواحي المضيق .
وقالت مصادر “هبة بريس ” إن الأمر يتعلق بشقيقتين الأولى تبلغ من العمر 19 فيما الثانية عمرها 10 سنوات كانتا في نزهة رفقة عائلتهما ، حيث طلبت الفتاة الكبرى من والدها تحريك السيارة وتغيير مكانها بالقرب من مكان جلوسهم ،الا أن الأقدار كان لها رأي آخر بعد انزلاق السيارة نحو السد .
وأضافت المصادر ذاتها أن محاولات الأب ومعه بعض الأشخاص لانقاذ ابنتيه باءت بالفشل ، ليتم إخطار عناصر الوقاية المدنية الذين حضروا الى عين المكان وقاموا بسحب السيارة من السد وبداخلها الفتاتين جثتين هامدتين وسط صدمة الأسرة وكل الحاضرين .
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2 تعليقات
تغمدهما الله بواسع رحمته وألهم ذويهما الصبر والسلوان، ولكن لابد من الإشارة إلى أن بعض الأخطاء تؤدي إلى حدوث كوارث ..
انا لله وانا اليه راجعون