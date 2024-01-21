مأساة..وفاة شقيقتين غرقا داخل سيارة انزلقت الى سد “اسمير” بالمضيق

2024-01-21 / 09:33
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هبة بريس - مكتب طنجة

مأساة تلك التي اهتزت على وقعها ساكنة المضيق واقليم تطوان مساء امس السبت إثر فاجعة وفاة فتاتين غرقا داخل سيارة انزلقت داخل مياه سد اسمير ضواحي المضيق .

وقالت مصادر “هبة بريس ” إن الأمر يتعلق بشقيقتين الأولى تبلغ من العمر 19 فيما الثانية عمرها 10 سنوات كانتا في نزهة رفقة عائلتهما ، حيث طلبت الفتاة الكبرى من والدها تحريك السيارة وتغيير مكانها بالقرب من مكان جلوسهم ،الا أن الأقدار كان لها رأي آخر بعد انزلاق السيارة نحو السد .

وأضافت المصادر ذاتها أن محاولات الأب ومعه بعض الأشخاص لانقاذ ابنتيه باءت بالفشل ، ليتم إخطار عناصر الوقاية المدنية الذين حضروا الى عين المكان وقاموا بسحب السيارة من السد وبداخلها الفتاتين جثتين هامدتين وسط صدمة الأسرة وكل الحاضرين .

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‫2 تعليقات

  1. تغمدهما الله بواسع رحمته وألهم ذويهما الصبر والسلوان، ولكن لابد من الإشارة إلى أن بعض الأخطاء تؤدي إلى حدوث كوارث ..

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