بني ملال .. تسليم أوسمة ملكية لأطر بجامعة السلطان مولاي سليمان
هبة بريس
نظم، أمس الجمعة ببني ملال، حفل تم خلاله تسليم أوسمة ملكية لأستاذين وموظف بجامعة السلطان مولاي سليمان.
وحضر هذا الحفل، الذي تسلم فيه الموشحون الثلاثة أوسمة الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، إثر إحالتهم على التقاعد برسم سنة 2023، السيد المصطفى أبو معروف رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان والكاتب العام لرئاسة الجامعة وعدد من عمداء الكليات التابعة لهذه المؤسسة.
وفي كلمة بالمناسبة، أشاد رئيس الجامعة بالمجهودات التي بذلها هؤلاء الموظفون الذين أبانوا طيلة مسارهم عن تفانيهم في العمل المهني، منوها بالتضحيات التي قدموها من أجل تطوير جامعة السلطان مولاي سليمان.
كما تميز الحفل بتكريم عدد من موظفي الجامعة اعترافا بالخدمات التي يسدونها لهذه الجامعة حتى تظل في طليعة مؤسسات التعليم العالي بالمملكة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
اللهم آنصر ملكنا الهمام دائما سباقا لتشجيع الأساتذة الجامعيين بهذا الوسام الملكي
إنها استحقاقات لكل ذي مواطن حر قدم المصلحة العامة على الخاصة هنيئاً لهم بهذا الوسام الرفيع الملكي ..
هذه الفئة هم من يستحقون الأوسمة فالف مبروك لهم وهنيئا …
نشكر جلالة الملك محمد السادس على هذه الالتفاتة المباركة الطيبة كل الأطر الطبية تستحق الوسام الملكي ..
نتمنى أن يعطى الأولوية لهذا القطاع ليكون في المستوى المطلوب ويقدم خدمات ذات جودة ممتازة وجودة أعلى في التعليم وكذا الصحة من القطاعات ذات الأولوية القصوى ..
إنها بادرة طيبة نتمنى ان تعم الفائدة حتى على الأطقم الطبية التابعة للقوات المسلحة والدرك الملكي لأنهم يستحقون فهم من يسهرون على حماية المواطنين ; عاش ملكنا الحبيب
يستحق المتواجدون كل التقدير .شكرا صاحب الجلالة