بني ملال .. تسليم أوسمة ملكية لأطر بجامعة السلطان مولاي سليمان

هبة بريس

نظم، أمس الجمعة ببني ملال، حفل تم خلاله تسليم أوسمة ملكية لأستاذين وموظف بجامعة السلطان مولاي سليمان.

وحضر هذا الحفل، الذي تسلم فيه الموشحون الثلاثة أوسمة الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، إثر إحالتهم على التقاعد برسم سنة 2023، السيد المصطفى أبو معروف رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان والكاتب العام لرئاسة الجامعة وعدد من عمداء الكليات التابعة لهذه المؤسسة.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد رئيس الجامعة بالمجهودات التي بذلها هؤلاء الموظفون الذين أبانوا طيلة مسارهم عن تفانيهم في العمل المهني، منوها بالتضحيات التي قدموها من أجل تطوير جامعة السلطان مولاي سليمان.

كما تميز الحفل بتكريم عدد من موظفي الجامعة اعترافا بالخدمات التي يسدونها لهذه الجامعة حتى تظل في طليعة مؤسسات التعليم العالي بالمملكة.

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