أطباء بريطانيون: وجدنا في غزّة “ما لا عين رأت ولا أذن سمعت”

2024-01-21 / 09:08
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هبة بريس _ وكالات

قال أطباء بريطانيون عملوا في مستشفى “شهداء الأقصى” بقطاع غزة، إنهم شاهدوا هناك أسوأ الإصابات في حياتهم المهنية، واضطروا في كثير من الأحيان إلى علاج الجرحى دون معدات طبية.

وتمكن الأطباء البريطانيون، البروفيسور الدكتور نيك ماينارد، والدكتورة ديبورا هارينجتون، والدكتور جيمس سميث، من العمل في مستشفى شهداء الأقصى بغزة لمدة أسبوعين، من نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 وحتى 9 يناير/ كانون الثاني 2024، بمبادرة من لجنة الإنقاذ الدولية ومنصة العون الطبي للفلسطينيين.

وتحدث الأطباء البريطانيون عن تجاربهم في المنطقة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

وقال ماينارد، الذي يعمل جراحا في أكسفورد بإنكلترا، إنهم وصلوا إلى غزة بعد رحلة استغرقت يوما واحدا من العاصمة المصرية القاهرة، وأنه بدأ العمل بالتزامن مع حلول عيد الميلاد (25 ديسمبر/ كانون الأول).

وعبر ماينارد عن انطباعه الأول عندما دخل غزة قائلًا”أول ما لفت انتباهنا بعد المرور من بوابة رفح الحدودية، هو اكتظاظ النازحين. رأينا مئات العربات تجرها الحمير مليئة بالناس والبضائع.”

وأشار ماينارد إلى أنه كان يجتمع مع الموجودين في غزة منذ بداية الهجمات الإسرائيلية وكان يعد نفسه لما سيراه، وقال “لكن ما رأيته كان أسوأ بكثير مما توقعت. في مستشفى شهداء الأقصى رأيت أفظع الإصابات التي لم أتوقع أن أشاهدها في حياتي المهنية.”

وذكر ماينارد أنهم رأوا العديد من الأطفال مصابين بحروق قاتلة وفقدان الأطراف وإصابات مميتة في الصدر والبطن، وقال “لقد كانت غزّة مثل الجحيم على الأرض”.

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‫5 تعليقات

  1. اللله اجب لي يقول الحق. لان اطباء العرب عازين في فعل ذالك. اللهم اشف مرضاهم وجبر كسرهم .

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  2. بالفعل أصبحت غزة مثل الجحيم على الأرض ولا احد يحرك ساكنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ آلعظيم

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  3. حفظ الله كل من عمل عملا صالحا من أجل إنقاذ أطفال غزة ونساء فلسطين , اللهم انصر المقاومين المجاهرين في سبيل الله

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  4. حفظ الله كل من اطباء وصحفيين الذين يغرضون ويضحون بأنفسهم من أجل خدمة أطفال فلسطين الذين يعيشون تحت وطأة الفقر والجوع ..

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  5. هذآ هو الجهاد الحقيقي من طرف الأطباء و غيرهم لأنهم يتركون أهليهم ويذهبون إلى غزة لمزاولة مهنتهم كما ينبغي لمداواة الأطفال الجرحى و المصابين بهذه الحرب الفتاكة .w

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