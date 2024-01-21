طقس الأحد.. تشكل كتل ضبابية مع نزول تساقطات مطرية

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع أو “الجريحة”، خلال الصباح والليل، بكل من مرتفعات الأطلس والريف، والسفوح الجنوبية الشرقية وشرق البلاد.

ومن المرتقب أن لن تنزل الأمطار إلا بغرب سواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث ستكون خفيفة أو ضعيفة على العموم، كما سيلاحظ، أيضا، تشكل كتل ضبابية محلية بكل من السهول الشمالية والوسطى، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وشمال الأقاليم الجنوبية.

كما سيتم تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية، وكذا بمنطقة طنجة، مع تناثر الغبار محليا بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين -02 و04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 01 و06 درجات بكل من الريف، والسفوح الجنوبية الشرقية وشرق البلاد، وما بين 12 و17 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون ما بين 06 و11 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا، فستشهد بعض الارتفاع الطفيف.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين طنجة وآسفي، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل

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