جريمة بشعة تهز العراق..أب يبيع كلية إبنته ويقتلها

وكالات

هزت جريمة بشعة محافظة القادسية في العراق، عقب قتل أب طفلته بعدما باع أحد أعضائها لتجار مقابل مبلغ مالي.

وحسب مواقع إعلامية عراقية فإن جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على 5 متهمين بالقتل والمتاجرة بأعضاء الطفلة.

وأوضحت المصادر عينها أن والد الطفلة باعها لسماسرة مقابل 3 ملايين دينار، حيث قاموا بدورهم بنقلها إلى أربيل وباعوا إحدى كليتيها مقابل 50 مليونا.

وأضافت المصادر نفسها أن السماسرة أعادوا الطفلة إلى ذويها، ولكن بسبب تدهور حالتها الصحية، أقدم والدها على قتلها ونقل جثمانها للدفن بمساعدة عمها وعمتها.

هذا وقد ألقى الأمن القبض على الوالد والعم والعمة والسماسرة، وكذلك ابن شقيقتها المتورط بقضايا الاتجار بالبشر.

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