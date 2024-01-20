إيطاليا..20 سنة سجنا في حق ضابط إيطالي بسبب التجسس لفائدة روسيا

2024-01-20 / 23:50
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عبداللطيف الباز : هبة بريس

بعد جلسات ماراثونية أصدرت المحكمة العامة في العاصمة الإيطالية روما على ضابط البحرية الإيطالية والتر بيوت حكما بالسجن 20 عاما بتهمة التجسس لصالح روسيا والفساد وإفشاء معلومات، وفق مصادر قضائية إيطالية رفيعة المستوى.

واستنادا للمصدر ذاته ، فقد كشفت التحقيقات عن معلومات كان ينبغي أن تظل سرية لأسباب تتعلق بالأمن القومي .

وتعود تفاصيل القضية حين ألقي القبض على الضابط الإيطالي عام 2021 حين كان ينوي تسليم معلومات لموظفين في السفارة الروسية بروما، وتحديدا لدبلوماسي روسي يدعى ديمتري أوستروخوف، الذي طردته روما في وقت لاحق.

وكان الضابط قام بتصوير الوثائق سرًا، بهاتفه النقال، ليقوم بتسليم بطاقة الذاكرة للروس مقابل 5 آلاف يورو.

وسبق حكم المحكمة العامة في روما، حكم آخر من المحكمة العسكرية الإيطالية على ضابط البحرية والتر بيوت بالسجن 30 عاما، ولا يزال استئناف هذا الحكم من قبل هيئة الدفاع قيد النظر.

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