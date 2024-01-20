الكوكاين يغزو جرسيف والدواوير و”المقاتلات تبيعه بأقل من 100درهم “

2024-01-20 / 23:33
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هبة بريس - جرسيف

لاحديث في مدينة جرسيف خلال الآونة الأخيرة إلا عن مخدر الكوكايين وطريقة انتشاره السريعة بين صفوف شباب المدينة ، حيث تحولت عدد من الأحياء والدواوير الى أوكار وبؤر لترويج هذا المخدر القوي.

جريدة “هبة بريس ” استقت العديد من الشهادات التي أدلى بها مواطنون من ساكنة مدينة جرسيف ، بينهم “السيمو ” الذي قال أن مخدر الكوكايين ينتشر بشكل سريع بالمدينة ، حيث تقوم “مقاتلات” بترويج هذا المخدر باقل من 100 درهم وبيعه لشباب وجدوا أنفسهم بين سندان البطالة ومطرقة سموم المخدرات القوية .

وأضاف “السيمو” أن “مقاتلات” ( سيارات بدون وثائق يقودها جانحون وذوي سوابق ) تستغل تداخل الاختصاص الترابي بين الأمن الوطني والدرك الملكي حيث تعمل على ترويج هذا المخدر في عدد من الأحياء بالمدينة بينها ” حمرية والشويبير وسيدي بنجعفر ” قبل أن تتوجه إلى مناطق خارج الاقليم ، مشيرا إلى أن بعض سيارات الاجرة اصبح نشاطها مشبوهة بهذا الخصوص .
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وتناشد ساكنة مدينة جرسيف مختلف الأجهزة الأمنية، من أمن وطني ودرك ملكي وسلطات محلية ، بالتدخل الفوري والعاجل، لمكافحة ومحاربة آفة مخدر الكوكايين، كل من موقعه في المسؤولية، بعد تسجيل إرتفاع صاروخي، في نسبة إنتشار هذه المخدر الفتاك، الذي يشكل خطرا كبيرا وتهديدا حقيقيا، لحاضر ومستقبل شباب المنطقة

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‫21 تعليقات

  1. ااشيخ والمقدم دوره هو البناء العشوائي أو تريد إخراج ورقة من الإدارة العموية تجده يعرف عنك كل شيء اما المخدرات الصلبة فالمخدم والشيخ لا يهمهم الموضوع وحتى الدولة تشارك في قتل أعز شيء عند الشعوب وهي الشباب . مند أربعة سنين وانا اقول من ضبط وهو يبيع مخدر فهو مجر على تناوله مرة واحد كيف ماكان نوع المخدر أو وزنه. لقد قننوا زراعة الكيف وأطلقوا الرخص بأشياء أخطر.

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