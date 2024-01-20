الكوكاين يغزو جرسيف والدواوير و”المقاتلات تبيعه بأقل من 100درهم “
لاحديث في مدينة جرسيف خلال الآونة الأخيرة إلا عن مخدر الكوكايين وطريقة انتشاره السريعة بين صفوف شباب المدينة ، حيث تحولت عدد من الأحياء والدواوير الى أوكار وبؤر لترويج هذا المخدر القوي.
جريدة “هبة بريس ” استقت العديد من الشهادات التي أدلى بها مواطنون من ساكنة مدينة جرسيف ، بينهم “السيمو ” الذي قال أن مخدر الكوكايين ينتشر بشكل سريع بالمدينة ، حيث تقوم “مقاتلات” بترويج هذا المخدر باقل من 100 درهم وبيعه لشباب وجدوا أنفسهم بين سندان البطالة ومطرقة سموم المخدرات القوية .
وأضاف “السيمو” أن “مقاتلات” ( سيارات بدون وثائق يقودها جانحون وذوي سوابق ) تستغل تداخل الاختصاص الترابي بين الأمن الوطني والدرك الملكي حيث تعمل على ترويج هذا المخدر في عدد من الأحياء بالمدينة بينها ” حمرية والشويبير وسيدي بنجعفر ” قبل أن تتوجه إلى مناطق خارج الاقليم ، مشيرا إلى أن بعض سيارات الاجرة اصبح نشاطها مشبوهة بهذا الخصوص .
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وتناشد ساكنة مدينة جرسيف مختلف الأجهزة الأمنية، من أمن وطني ودرك ملكي وسلطات محلية ، بالتدخل الفوري والعاجل، لمكافحة ومحاربة آفة مخدر الكوكايين، كل من موقعه في المسؤولية، بعد تسجيل إرتفاع صاروخي، في نسبة إنتشار هذه المخدر الفتاك، الذي يشكل خطرا كبيرا وتهديدا حقيقيا، لحاضر ومستقبل شباب المنطقة
21 تعليقات
كارثة حقيقة تغطي المنطقة بعد ان كانت منطقة أمن وأمان من هذا السم فما تخرج من حمرية متجها نحو السوق الا وتظهر لك سيارات جاثمة تنتظر الزبائن وهذا لا أظن ان ليس للسلطات علم بهذا فتقريبا كل ساكني جرسيف يدري ما يروج هنالك فتحرك السلطة أصبح ضروري لان اولادنا وبنتتنا اصبحوا في خطر
لاحديث في مدينة جرسيف خلال الآونة الأخيرة إلا عن مخدر الكوكايين
تحولت عدد من الأحياء والدواوير الى أوكار وبؤر لترويج هذا المخدر القوي
بعض سيارات الاجرة اصبح نشاطها مشبوهة بهذا الخصوص
لا حول
أين دور حرس الحدود
وأين دور الأمن العام في الدولة
تجارة أخنوش والبعيوي المربحة
مدينة جرسيف الجميلة تستغيث لتدخلات السلطات لإنهاء نشاط تجار المخدرات..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.إغراق الأحياء بالمخدرات..
على رجال الشرطة تكثيف الحملات الأمنية لوقف زحف نشاط المخدرات..
الشباب هم الضحايا ..
المخدرات تغزو الوسط المدرسي وكل الأحياء الجرسيفية..
المقاتلات تشكل خطرا كبيرا لأن تروج هاته المواد السامة ..
كل من ظبط متلبسا بحيازة وترويج المخدرات الصلبة يجب إعدامه..
حتى المقاتلات تساهم في ترويج المخدرات..
خاص نحاربوا هاد المادة السامة التي كتقتل الشباب ..
الكوكايين تفسد عقول وأخلاق الشباب..
السؤال من اين دخل و كيف ام ان البضاعة التي يتم وضعها في صيد ثمين توزع على فقراء الوطن من نصيبهم في الثروات و نعود و نقرأ اعين و أجهزت الامن فككت خلية ارهابية خطيرة المغرب و امنه من اجل استقرار أوروبا الداخل له لمقدم و الشيوخ
أصبح سكان المدينة خاصة يعيشون الرعب يوميا من طرف هذه العصابات كل شيء يتم بمباركة السلطات وتواطئها من جهة والبطالة من جهة أخرى..
تقوم السلطات ببعض الحملات التمشيطية بمساعدة فرقة متخصصة تأتي من الجهة إلا ان هاؤلاء الجانحين لهم من يخبرهم بكل التحركات الأمنية
للذي يقول ان المدمن عن المخدرات ليست جريمة. الكل يعرفه. من يريد تدمير بيوت المغاربة. صاحب الدفاع عن العلاقات (الزنا)…..