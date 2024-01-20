كأس الأمم الأفريقية: تونس تتعادل مع مالي

2024-01-20 / 23:18
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قسم الرياضة: هبة بريس

تعادلت خلال مبارتها اليوم السبت مع مالي في دور المجموعات ضمن كأس الأمم الأفريقية 2024.

وتبادل منتخب تونس الهجمات مع مالي في الشوط الأول قبل أن يظهر التفوق البدني والفني الواضح للمنافس في الشوط الثاني.

ورفعت مالي رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة بينما حصدت تونس أول نقطة.

وجدير بالذكر أن تزنس خسرت أول مقابلة لها في هذا العرس الكروي القاري المنظم بساحل العاج أمام ناميبيا بهدف مقابل لا شيء في مقابلة كانت تبدو سهلة بالنسبة لتونس على الورق، ما شكل صدمة لنسور قرطاج ومحبيهم..

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تعليق واحد

  1. تعادل. يعني المعزة التي ذبحوها لم تأتي أكلها. المقابلة القادمة عليهم بذبح عجل. إذا أرادوا التأهل لدور القادم.

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