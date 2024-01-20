سلطات اكادير تواصل عمليات تحرير الملك البحري

2024-01-20 / 22:27
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعد عمليات سابقة للوالي السابق أحمد حجي لتحرير آلملك البحري من الأبنية العشوائية بالجماعة الترابية أورير،واصل الوالي الجديد سعيد امزازي ، عمليات الهدم بالجماعة الترابية امسوان على الساحل الشمالي لمدينة اكادير .

وبتعليمات من الوالي امزازي، شرعت الجرافات بوجود القوات العمومية، ابتداء من يوم امس الجمعة وصباح اليوم السبت 20 يناير الجاري،
في عملية واسعة لتحرير الملك العمومي البحري من الترامي والاحتلال بدون سند قانوني.

وشملت هذه الحملة خلال يومين هدم العشرات من الأبنية العشوائية من مقاه ومآوي عشوائية، وسط غضب من صدرت في حقهم قرارات الهدم ، بعضهم قال للجريدة انه بهدم ما كان مصدر عيشهم بمنطقة لا وجود فيها لأي فرص شغل اصبحوا عاطلين بدون لقمة العيش .

من جانبها بررت السلطات عمليات الهدم لتحرير آلملك البحري والعمومي، لأنها لا تتوفر على سند قانوني وتعتبر بناء عشوائي، من جانب ثان ان تحرير آلملك البحري، هو فسح المجال للاستثمار بالساحل الشمالي .

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