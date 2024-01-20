نانسي عجرم تضع حدا لاشاعات خلافها مع أسماء لمنور

القسم الفني: هبة بريس

وضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حدا للاشاعات المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي حول خلافها مع أسماء لمنور، وذلك عبر نشر مقطع فيديو يجمعهما.

ونشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو يجمعها بزميلتها أسماء لمنور عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، حيث تظهر الفنانتان في الفيديو، وهما تتبادلان العناق والتهاني.

وجدير بالذكر أن نانسي عجرم قد تعرضت لانتقادات واسعة من قبل نشطاء مغاربة، مطلع هذا العام، حيث اتهموها بتجاهل الفنانة أسماء لمنور خلال تواجدهما ضمن حفل “ليلة نجمات العرب” في الرياض في حينها.

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