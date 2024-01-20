نانسي عجرم تضع حدا لاشاعات خلافها مع أسماء لمنور
القسم الفني: هبة بريس
وضعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حدا للاشاعات المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي حول خلافها مع أسماء لمنور، وذلك عبر نشر مقطع فيديو يجمعهما.
ونشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو يجمعها بزميلتها أسماء لمنور عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، حيث تظهر الفنانتان في الفيديو، وهما تتبادلان العناق والتهاني.
وجدير بالذكر أن نانسي عجرم قد تعرضت لانتقادات واسعة من قبل نشطاء مغاربة، مطلع هذا العام، حيث اتهموها بتجاهل الفنانة أسماء لمنور خلال تواجدهما ضمن حفل “ليلة نجمات العرب” في الرياض في حينها.
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بالدارجة المغربية.. شاروخان يغني رفقة الجريني والبدوي أشعل النجم العالمي، شاروخان حماس الجمهور المغربي، بعد ظهوره في حفل خاص بالترويج لفيلمه الجديد “باتهآن”، وهو بغني بالدارجة المغربية رفقة النجمين المغربيين، عبد الفتاح الجريني وزوجته، جميلة البدوي. وقدم الثنائي حفلا استعراضيا ضخما، شارك فيه عدد من الراقصين الهنود، بأحد مراكز التسوق بمدينة دبي. ويعتبر هذا الحدث بمثابة دعاية وترويج لأحدث أفلام شاروخان، والمقرر عرضه فى دور العرض 25 يناير وتشاركه البطولة، ديبيكا بادوكون وجون إبراهام. الأغنية تعتبر هي الثالثة بين الجريني وشاروخان بعد نجاحهم سويًا في جابرا فان و”ظالمة” التي شاركت فيها جميلة البدوي، وهي من كلمات جلال الحمداوي باللغة العربية، و كومآر بالهندي وهندسة صوت محمد عصمت، وبنهاية الشو الغنائي تم عرض البرومو الإعلاني لفيلم شاروخان الجديد علي برج خليفة .. إلى سينما شعب أيام زمان “الشحات1996” أجمل أفلام شاروخان الحب و الرومانسية و الشر: يُرغم مطرب ضعيف شديد الحساسية على الإختيار بين الفتاة التي يحبها و أخرى أصابها هوس غير طبيعيّ به .. خلال الفيلم هناك مشهد يظهر فيه ديكور قناع الذهب الأشهر للفرعون توت غنخ آمون الذي نجا من السرقة و الغربة شركة “بانا سونيك” تقدم عرض “روب سيغ راتهورد” مع أغنية هندية: لا خلال النهار و لا خلال الليل .. و لا بالصمت و لا بالكلام .. لا أثناء النوم و لا حتى في أحلامي .. لا فيما بين الغرباء .. و لا في نفسي .. لا في الأزهار، و لا في النجوم فوقي .. لا في تغيرات المواسم و الربيع .. لا في الصحراء و لا حيث ينتمي الناس .. لا في الوجود و لا في أذى الحياة .. من دونك، هذا القلب و لا بأي مكان يمكنه التأقلم .. لا يمكن أن يتأقلم بأي طريقة، هذا القلب .. لكن ديكور قناع الذهب الأشهر للفرعون توت غنخ آمون الذي نجا من السرقة و الغربة يعود في حفل في ألمانيا مع أسطورة “دي جي بوبو” موسيقى رائعة وحفلة موسيقية وموسيقى محبة للقلب مع كل الأغاني الناجحة في التسعينيات بما في ذلك هذه الأغنية، سأعتبرها وداعًا،حققت هذه الأغنية نجاحًا كبيرًا!
يا له من فنان دي جي بوبو الحب في كل مكان وصلت سانتياغو، تشيلي، موفيستار أرينا، “تاريخي” بسبب الديكور السينمائي… كل شيء عن “صناعة الإيهام” يتضمن فلسفة بصرية تخدم الحكاية وتجعلها أقرب إلى الواقع المعاش ولو لم ينتبه إليها المتلقي، يعتبر الديكور الفني بمثابة عنصر جمالي مشترك بين السينما والتلفزيون والمسرح، ذلك أن أهميته تبدو بارزة داخل مجال الفنون التعبيرية لدرجة يكون فيها مؤثراً في مستوى جماليات الصورة، لكن داخل الأدبيات النقدية لا نعثر على فصول كاملة للديكور باعتباره مكوناً بصرياً مهماً في الصناعة السينمائية.