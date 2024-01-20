“تسريب محادثات فاضحة”..لاعب الأهلي يثير الجدل

هبة بريس

تصدر لاعب كرة القدم المصري صلاح محسن الترند بمنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعد تسريب صور مخلة ومحادثات خاصة له مع فتيات عبر تطبيق “سناب شات”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا خاصة من هاتف لاعب النادي الأهلي صلاح محسن نشرتها سيدة تزعم أنها زوجته،وبثت عددا من الرسائل الخاصة للاعب مع فتيات تتضمن محادثات غرامية وصورا مخلة.

من جانبها، قالت السيدة إنها تمكنت من فتح الهاتف لتكتشف وجود محادثات غرامية للاعب مع فتيات، وتبادل مواعيد للقاء فضلا عن فيديوهات ومقاطع لتسجيلات بصوته.

وردا على ذلك قال اللاعب عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام” : “حسبي الله ونعم الوكيل، حسابي لم يكن تحت سيطرتي ولست مجنونا كي أنشر أمورا عن نفسي”.

و أضاف قائلا: “سأركز على مستقبلي ولن ألتفت لهذه الأمور… وسأتخذ الإجراءات القانونية ضد من سرق حسابي ومن يعمل الشات”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp