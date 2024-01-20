لأول مرة..دراسة تكشف بالتفاصيل عن أسباب مرض الزهايمر

وكالات

كشفت دراسة أمريكية حديثة لجامعة نورث ويسترن أن الإصابة بمرض الزهايمر قد يعود إلى وجود سلاسل سامة من الحمض النووي الريبوزي (RNA)، حيث تظهر هذه السلاسل السامة دورًا رئيسيًا في موت الخلايا العصبية في دماغ الإنسان مع التقدم في العمر.

الدراسة أكدت أن السلاسل القصيرة من هذا الحمض النووي السام تلعب دورًا مهمًا في تطور مرض الزهايمر،كما تؤدي إلى موت سلاسل الحمض النووي الوقائي (DNA)، مما يؤدي إلى التلف العصبي وتطور مرض الزهايمر.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين تجاوزوا سن 80 يظهرون سلاسلًا قصيرة من هذا الحمض النووي السام بنسبة أكبر في أدمغتهم، مقارنةً بالأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عامًا.

ويشير الباحثون إلى أن هذه النتائج تفتح أفقًا جديدًا لفهم مرض الزهايمر وتوفير وسيلة جديدة للتعامل معه وربما علاجه.

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