ضمنهم مواطن تركي.. أمن سلا يفكك شبكة لتنظيم الهجرة السرية

2024-01-20 / 20:31
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هبة بريس: الرباط

تمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم السبت 20 يناير الجاري، من تفكيك شبكة دولية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وقد مكنت إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم مواطن أجنبي يحمل الجنسية التركية، وذلك للاشتباه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة.

كما أسفرت التدخلات الأمنية المتواصلة في هذه القضية عن توقيف ثلاثين مرشحا للهجرة غير الشرعية، يحملون جميعا جنسيات أجنبية من الهند وبنغلاديش وباكستان.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم والمرشحين للهجرة غير الشرعية للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها وامتداداتها المحتملة على الصعيدين الوطني والدولي.

وتندرج هذه العملية الأمنية في إطار المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة الشبكات الدولية التي تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

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