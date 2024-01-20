الناظور..الشرطة تداهم مقهى ل”الشيشا” وتصادر عدة محجوزات

2024-01-20 / 20:06
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هبة بريس : وجدة

داهمت عناصر الدائرة الأمنية الخامسة بالناظور، بتنسيق مع السلطة المحلية، مقهى ل”الشيشا”، بحي عاريض بالمدينة.

وحسب مصدر مطلع، فإن مقهى “الشيشا” الذي تمت مداهمتها من قبل عناصر الشرطة، لم تكن يتوفر على ترخيص لاستعمال النرجيلة، كما أن المداهمة أسفرت عن حجز نحو أربعين نرجيلة ومجموعة من المعدات الخاصة بالمقهى.

وأضاف المصدرذاته، أن السلطات المحلية قامت باصدار قرار إغلاق المقهى وتشميعه، وإخضاع مسير ومالك المقهى لتدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة.

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