الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس الكونغو الديمقراطية

2024-01-20 / 17:58
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هبة بريس

مثل رئيس مجلس النواب السيد رشيد الطالبي العلمي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في حفل التنصيب الرسمي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، المعاد انتخابه، السيد فيليكس تشيسيكيدي، والذي جرى اليوم السبت في العاصمة كينشاسا.

وجرت مراسم التنصيب الرسمية في ملعب الشهداء في كينشاسا، بحضور عدد من رؤساء الدول والوفود وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية والعديد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس النواب، الذي كان مرفوقا بسفير المغرب بجمهورية الكونغو الديمقراطية رشيد أغاسيم، للرئيس تشيسيكيدي عن التهاني الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ومتمنيات جلالته للرئيس تشيسيكيدي بكامل التوفيق في مواصلة مهامه السامية في النهوض بتنمية بلاده وتحقيق الازدهار لشعبه.

كما أبلغ السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية برغبة جلالة الملك في تعزيز علاقات التعاون المتينة التي تجمع البلدين وتطويرها في جميع المجالات، لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.

وبحسب النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي أجريت في 20 دجنبر والتي أكدها المجلس الدستوري، فقد حصل الرئيس تشيسكيدي، الذي يتولى السلطة منذ يناير 2019، على 47ر73 في المائة من الأصوات.

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