ريدوان لجمهور “الكان”: توقفوا عن الكراهية و انشروا الحب”
نجلاء مزيان: هبة بريس
وجه المنتج المغربي نادر الخياط المعروف ب “ريدوان”،عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، رسالة خاصة لجمهور كأس أمم إفريقيا.
ونشر “ريدوان” رسالة عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة جاء فيها: “توقفوا عن الكراهية ، كرة القدم وجميع الألعاب الرياضية تهدف للإستمتاع وإظهار الإحترام ..انشرو الحب”.
وفي سياق منفصل، ولج المنتج المغربي المجال الفني عبر فيلم سينمائي من إنتاجه و إخراج الممثل عمر لطفي.
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2 تعليقات
كل الاحترام للأخ رضوان. الحب يمكن انتشاره في كل بقاع العالم. باستثناء جار السوء بجوارنا منذ أن وضعتهم فرنسا في دولة مسطنعة مبنيين على الكراهية والبغض تجاهنا.
قالها الشاعر المصري يد الله تجمعنا وتفرقنا الفيفا هكدا يريد أعداء الإسلام التفرقة ونشر الكراهية بين الشعوب