ريدوان لجمهور “الكان”: توقفوا عن الكراهية و انشروا الحب”

2024-01-20 / 18:13
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجه المنتج المغربي نادر الخياط المعروف ب “ريدوان”،عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، رسالة خاصة لجمهور كأس أمم إفريقيا.

ونشر “ريدوان” رسالة عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة جاء فيها: “توقفوا عن الكراهية ، كرة القدم وجميع الألعاب الرياضية تهدف للإستمتاع وإظهار الإحترام ..انشرو الحب”.

وفي سياق منفصل، ولج المنتج المغربي المجال الفني عبر فيلم سينمائي من إنتاجه و إخراج الممثل عمر لطفي.

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‫2 تعليقات

  1. كل الاحترام للأخ رضوان. الحب يمكن انتشاره في كل بقاع العالم. باستثناء جار السوء بجوارنا منذ أن وضعتهم فرنسا في دولة مسطنعة مبنيين على الكراهية والبغض تجاهنا.

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  2. قالها الشاعر المصري يد الله تجمعنا وتفرقنا الفيفا هكدا يريد أعداء الإسلام التفرقة ونشر الكراهية بين الشعوب

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