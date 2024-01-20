الجزائر تنتزع التعادل مع بوركينافاسو

محمد منفلوطي_هبة بريس

انتزع المنتخب الجزائري التعادل هدفين لمثلهما في مقابلة غريبة الأطوار جمعته والمنتخب البوركيني في لقاء كانت الكلمة فيه لتقنية الفار التي نصفت بوركينافاسو لمرتين اثنتين.

هذا وواصل الخضر رغم هزيمتهم بهدفين لواحد، قبل أن يأتي هدف التعادل ليخفف الضغط على رفاق بلماضي ويبقي على حظوظ المنتخب الجزائري الذي بدى العياء ظاهرا على لاعبيه في نزال بلغت فيه درجة الحرارة 40 مئوية.

هذا وكان مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، قد أكد على أهمية هذه المباراة التي تجمع بين فريقه ومنتخب بوركينا فاسو الفائز على المنتخب الموريتاني، داعيا إلى ضرورة طي صفحة المشاركة المخيبة للخضر، في “كان” 2021، التي جرت بالكاميرون سنة 2022، وعرفت خروج المنتخب من الدور الأول.

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