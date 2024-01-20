مصر.. اكتشاف ملاعق ومسامير وموس حلاقة في معدة رجل

هبة بريس - وكالات

فاجأ مريض في محافظة المنوفية في مصر، الأطباء، بعد أن اكتشفوا مفاجأة نادرة وغير متوقعة في معدته.

ودخل مريض إلى المستشفى بعد شكواه من آلام في المعدة والقيء، ومعاناته من حالة إعياء شديد.

وبعد فحوصات طبية، تبين أن المريض ابتلع أجساما معدنية وملاعق صغيرة في غفلة عن أهله، كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووفق وسائل إعلام محلية، استقبل مستشفى مريضا، يبلغ من العمر 45 عاما، يعاني من قيء مستمر وآلام شديدة في البطن ولا يستجيب للعلاج.

وبعد عمل منظار للمريض على المعدة، تبين وجود أجسام معدنية غريبة عبارة عن ملاعق شاي صغيرة، وسوار “انسيال” معدني، وعدد من المسامير، وموس حلاقة، وبوجيتي سيارة “شمعة الإشعال”، ما أدى إلى إحداث التهابات مزمنة في جدار المعدة وآلام شديدة.

وأجريت عملية جراحية للمريض؛ إذ تم استخراج جميع الأجسام المعدنية من معدته، واستقرت حالته الطبية.

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