ارتفاع أسعار الأسماك…مهني بالقطاع يكشف الأسباب

2024-01-20 / 15:27
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محمد منفلوطي_هبة بريس

عرفت أسعار الأسماك ارتفاعا ملحوظا، فيما بدت نقاط البيع شبه فارغة بسبب قلة العرض وارتفاع منسوب الطلب على هذه القيمة الغذائية المتميزة.

هبة بريس قامت بجولة بسوق اشطيبة بسطات، وبالضبط بالرواق الخاص ببيع الأسماك، حيث الطلب يفوق العرض، والأثمان جد مرتفعة، ناهيك عن اختفاء نوع السردين من الأسواق بسبب ارتفاع سعره بأسواق الجملة حيث تراوح هناك مابين 20 درهم و25 درهم.

” محمد سمير” بائع الأسماك بسوق اشطيبة، وفي اتصال هاتفي بهبة بريس، أكد أن أسباب ارتفاع أسعار الأسماك تعود بالأساس إلى سوء أحوال الطقس من جهة، وتقيد مهنيي القطاع ومعهم الصيادين بالفترة المخصصة للراحة البيولوجية.

وترقب المتحدث استقرار الأسعار وتراجعها نهاية الشهر الجاري في انتظار تحسن أحوال الطقس، مشيرا أن الأسعار اليوم بأسواق الجملة عرفت ارتفاعا ملحوظا وخاصة سمك السردين، وهو ما جعل العديد من المهنيين يستغنون عنه مما جعله يختفي من الأسواق الداخلية.

هذا، ويُعد ” الاخوان سمير” من الباعة المتخصصين في بيع الأسماك الطرية بسوق اشطيبة بمدينة سطات، حيث يعملون جاهدين على توفير مختلف الأنواع ذهابا وإيابا نحو أسواق الجملة، وجعل ذلك في خدمة زبنائهم خلال أيام الثلاثاء والخميس والسبت، وطول شهر رمضان، بأثمنة مناسبة ومعاملة جيدة تستقطب عشاق أطباق الأسماك المغربية.

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‫6 تعليقات

  2. بدت نقاط البيع شبه فارغة بسبب قلة العرض وارتفاع منسوب الطلب على هذه القيمة الغذائية المتميزة

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