المغرب يضاعف الاستثمارات بواقع ثلاث مرات في مجال الطاقة المتجددة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية بأن المغرب يولي أهمية خاصة لقطاع الطاقات المتجددة حيث سيضاعف استثماراته في هذا المجال بأكثر من مليار دولار أي بواقع ثلاث مرات.
و أوضحت الوزيرة بنعلي أن المغرب يمتلك تجربة في مجال الطاقة المتجددة تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث نجح في تطوير مشروعات كبيرة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية و في مقدمتها مشروع نور.
و أضافت وزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة أن الاستراتيجية الطاقية المغربية تقوم على ثلاث ركائز، أولاها تطوير الطاقات المتجددة و تحقيق الكفاءة الطاقية ثم الاندماج الجهوي.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
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المغرب يضاعف الاستثمارات بواقع ثلاث مرات في مجال الطاقة المتجددة
المغرب يولي أهمية خاصة لقطاع الطاقات المتجددة
سيضاعف استثماراته في هذا المجال بأكثر من مليار دولار أي بواقع ثلاث مرات
المغرب يمتلك تجربة في مجال الطاقة المتجددة تمتد لأكثر من 15 سنة
من الجيد تطوير مشروعات كبيرة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية
المغرب يستثمر في الطاقة المتجددة..
نور 1 ونور 2 و 3 و4 عرف نجاحا كبيرا في الأقاليم الجنوبية..
يجب مضاعفة الجهود من أجل نجاح الطاقة الشمسية والريحة في المغرب ..
اللهم وفق بلدنا للخير إن شاء الله تعالى..
الطاقة الشمسية ستخفف العبئ عن المواطنين مستقبلا ..
على الحكومة دعم المواطنين بالالواح الشمسية..
اللهم يسر لبلدنا الحبيب..
مجرد نساؤل.
أين ثمار هذه الاستثمارات !!!؟؟؟
حتى لا ينتهي مفعول تخدير المداويخ، وتستمر دوختهم، يواصلون الإعلام حقننهم على فترات بجرعات مخدرة ومتواصلة عن مشاريع ومبادرات نعرف مسبقا أنها وهمية ولن ترى النور حتى يلج الجمل في سم الخياط ويلج تشاد المحيط الأطلسي.
– مغربية الصحراء.
– أنبوب الغاز نيجريا المغرب.
– اكتشافات البترول والغاز.
– استعادة الصحراء الشرقية.
– استعادة سبتة ومليلية.
– استعادة موريتانيا.
– المبادرة الأطلسية.
– تصدير الطاقات المتجددة والنظيفة والهيدروجين الأخضر.
وكل ذلك كما يقال كما يقال مجرد جعجعة بدون طحين، ونار بلا دخان.
في مقال نشرته جريدة “هسبريس”، بتاريخ:03/01/2024، تحت عنوان جاء فيه ما نصه:
“الحزام الساحلي الممتد بين القنيطرة وآسفي، الذي يعتبر الأكثر كثافة سكانية في البلاد والأكبر اقتصاديا، مازالت مدنه تعتمد على الكهرباء المستخرج من حرق الفحم الحجري، بمعنى أن القطيعة مع الشاربون مازالت بوادرها بعيدة المنال” انتهى الاقتباس والالتباس.