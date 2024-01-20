رفيق بوبكر: “الحموضة ديال الكراغلة ولفنا عليها وعرفناهم مكيسواو بصلة”

هبة بريس - القسم الفني

حذر الفنان المغربي رفيق بوبكر، من ممارسات بعض المشجعين الجزائريين المتواجدين بالكوديفوار.

وقال رفيق بوبكر في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “انستغرام”: “هاذيك الحموضة ديال الكراغلة ولفنا عليها عرفناهم حامضين ومكيسواو حتى بصلة، ولكن بلاش يلبسو التونيات ديال المغاربة فالكوت ديفوار ويبداو يسرقو وينهبو ويطيحو الهضرة وهما لابسين توني ديال المغرب، يعني هما مغاربة هاذي بزاف، هاذي خصها حل وحل عاجل”.

هذا وأقدم عدد من المشجعين الجزائريين على ارتداء أقمصة المنتخب المغربي، والتجول بشوارع سان بيدرو، متعمدين سرقة الباعة المتجولين وسب وشتم المارة وكذا التحرش بالنساء، بهدف نسب هذه الأفعال إلى المغاربة.

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