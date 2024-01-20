افران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– إفران : 31 ملم
– شفشاون : 21 ملم
– مكناس، تازة : 19 ملم
– تطوان : 15 ملم
– طنجة : 14 ملم
– خريبكة : 12 ملم
– تيط مليل : 11 ملم
– بن سليمان، بني ملال : 10 ملم
– الدار البيضاء، آسفي : 09 ملم
– الدار البيضاء-الميناء، فاس، المحمدية، النواصر، سطات : 08 ملم
– الصويرة-المطار : 07 ملم
– بن جرير، الجديدة : 06 ملم
– العرائش، سلا : 05 ملم
– القنيطرة، الرباط : 04 ملم
– سيدي سليمان : 03 ملم
– مراكش : 02 ملم
– الصويرة-الميناء : 01 ملم
– أكادير، إنزكان، تاوريرت، الحسيمة، آيت ملول : أقل من ميليمترتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
خصنا القطرة الي طاحت من السماء لا نضيعها في سقي ملاعب الكولف و في التفاهة
اليوم نحن في حاجة للمياه و ترشيد استعمالها
اللهم زيد وبارك لنا في ماتوعطينا من رحماتك علينا
الحمدلله والشكر لله نتمناها في جميع مناطق المملكة انشاالله ويعم خيرات الله علا ارضه وعباده
بشرة خير من العلي القدير بهده الامطار في هدا الوقت تنفع بعض الزراعات الفلاحية
لا علاقة للمناخ بالدعاء