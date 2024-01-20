حجز حوالي 5 آلاف قرص طبي مخدر بكل من تيفلت وسلا

2024-01-20 / 11:10
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هبة بريس

باشرت مصالح الشرطة بكل من مدينتي تيفلت وسلا بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت 19 و20 يناير الجاري، عمليتين متفرقتين لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتحديدا ترويج العقاقير المهلوسة والأقراص الطبية المخدرة.

وقد أسفرت العملية الأولى المنجزة بضواحي مدينة تيفلت عن توقيف ثلاثة أشخاص مباشرة بعد وصولهم على متن سيارة خفيفة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث تم العثور بحوزتهم على 3000 قرص طبي مخدر من نوع “زيبام” و20 غرام من مخدر الكوكايين، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

أما العملية الثانية فقد تم تنفيذها بمخرج الطريق السيار بمدينة سلا، حيث مكنت من توقيف شخصين متلبسين بحيازة وتهريب 1760 قرص طبي مخدر من أنواع مختلفة، وكذا مبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الخمسة الموقوفين في إطار هاته العمليات الأمنية للأبحاث القضائية التي تجري تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضايا، وكذا تحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة الإجرامية.

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