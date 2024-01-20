لـ”طرد النحس”.. الجماهير التونسية تذبح معزا أمام مقر إقامة منتخبها

2024-01-20 / 10:22
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هبة بريس - القسم الرياضي

ساقت العشرات من جماهير المنتخب التونسي، معزا، صوب مقر إقامة فريقهم الوطني بالكوديفوار.

وأقدمت الجماهير التونسية على ذبح الماعز أمام مقر الإقامة، لطرد “النحس” الذي يرافق منتخبهم وأملا في تحقيق نتائج ايجابية في مباراة الليلة.

هذا ويخوض منتخب تونس، مواجهة صعبة أمام نظيره المالي، ليلة السبت، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا.

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