لتجنب الفوضى.. وزارة النقل تفرض شروطا صارمة على النقل الطرقي للبضائع
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وضعت وزارة النقل واللوجستيك مشروع مرسوم يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص، و يهدف للرفع من مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع و تجنب الفوضى.
و فرضت الوزارة شروطا جديدة و صارمة في هذا المرسوم منها تحديد مجال اشتغال مقاولات النقل الطرقي للبضائع حسب طبيعة النشاط، إما وطني، أو دولي، أو هما معا، و ضرورة التوفر على المقر الاجتماعي أو توطين المقر الاجتماعي للمقاولة.
كما فرضت الوزارة أيضا إحداث سجل خاص بالأشخاص المكلفين بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل مع التحديد الدقيق لمهامهم مع ضرورة توفرهم على شرط الشرف بالإضافة للمسؤول القانوني للمقاولة، مع إمكانية فقدان شرط الشرف بالنسبة للمقاولة والشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل في حالة ارتكاب بعض المخالفات المتعلقة بقانون السير.
كما اشترطت الوزارة ضرورة امتلاك المقاولات النقلية عددا معينا من المركبات خلال السنة التي تلي تقييدها في السجل الخاص بنقل البضائع لحساب الغير، و غيرهم من الشروط.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
11 تعليقات
وزارة النقل تفرض شروطا صارمة على النقل الطرقي للبضائع
وضعت وزارة النقل واللوجستيك مشروع مرسوم يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص
هناك اسباب غير مباشرة كذلك
وضعت وزارة النقل واللوجستيك مشروع مرسوم يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص
ذلك يهدف للرفع من مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع و تجنب الفوضى
من المهم تحديد مجال اشتغال مقاولات النقل الطرقي للبضائع حسب طبيعة النشاط
نتمنى ان يوفاق علا هده الشروط من جهة اصحاب النقل للبضائع وتكون هناك التزامات من الطرفين
من منا لايحب النظام ولكل دي حق حقه وكما يقال اوله شرط فآخره نور
الله يدين فاصواب من اقوات قوة الشروط من كولشي اغلا
انتم تشترطون من هنا وهم يشترطون من هناك الله يالف بينكم وبين قلوبكم نريد فقط السلام لهدا الوطن
والله اني لام افهم شيء مين عا اشوروط