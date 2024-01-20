لتجنب الفوضى.. وزارة النقل تفرض شروطا صارمة على النقل الطرقي للبضائع

2024-01-20 / 11:49
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وضعت وزارة النقل واللوجستيك مشروع مرسوم يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص، و يهدف للرفع من مهنية قطاع النقل الطرقي للبضائع و تجنب الفوضى.

و فرضت الوزارة شروطا جديدة و صارمة في هذا المرسوم منها تحديد مجال اشتغال مقاولات النقل الطرقي للبضائع حسب طبيعة النشاط، إما وطني، أو دولي، أو هما معا، و ضرورة التوفر على المقر الاجتماعي أو توطين المقر الاجتماعي للمقاولة.

كما فرضت الوزارة أيضا إحداث سجل خاص بالأشخاص المكلفين بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل مع التحديد الدقيق لمهامهم مع ضرورة توفرهم على شرط الشرف بالإضافة للمسؤول القانوني للمقاولة، مع إمكانية فقدان شرط الشرف بالنسبة للمقاولة والشخص المكلف بالإدارة الدائمة والفعلية لنشاط النقل في حالة ارتكاب بعض المخالفات المتعلقة بقانون السير.

كما اشترطت الوزارة ضرورة امتلاك المقاولات النقلية عددا معينا من المركبات خلال السنة التي تلي تقييدها في السجل الخاص بنقل البضائع لحساب الغير، و غيرهم من الشروط.

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‫11 تعليقات

  2. وضعت وزارة النقل واللوجستيك مشروع مرسوم يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص

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  4. وضعت وزارة النقل واللوجستيك مشروع مرسوم يتعلق بنقل البضائع عبر الطرق لحساب الغير أو للحساب الخاص

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  7. نتمنى ان يوفاق علا هده الشروط من جهة اصحاب النقل للبضائع وتكون هناك التزامات من الطرفين

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  10. انتم تشترطون من هنا وهم يشترطون من هناك الله يالف بينكم وبين قلوبكم نريد فقط السلام لهدا الوطن

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