رونالدو: الدوري السعودي أقوى من الفرنسي
هبة بريس - وكالات
اعتبر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الدوري السعودي أكثر قوة من نظيره الفرنسي.
وقال رونالدو 38/ عاما/ هداف النصر السعودي خلال مراسم حفل “جلوب سوكر” في دبي اليوم الجمعة “ألعب في السعودية منذ عام، وأعرف ما أتحدث عنه، أعتقد أننا في الوقت الراهن أفضل من الدوري الفرنسي”.
وأشار النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس “في فرنسا هناك فقط فريقان أو ثلاثة في مستوى جيد، هناك منافسة أكبر في السعودية، خطوة بخطوة الدوري السعودي للمحترفين سيتطور لواحد من بين أفضل ثلاثة إلى أربعة دوريات في العالم”.
ولم يندم رونالدو على انتقاله من مانشستر إلى النصر قبل عام موضحا “أعتقد أنه تغيير جيد، أشعر بسعادة غامرة”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
13 تعليقات
رونالدو لاعب قوي جدا ويصعب هزيمته داخل الملعب ..
كل التوفيق والنجاح للدون رونالدو..
الدوري الفرنسي تراجع كثيرا لعدة غيابات نجوم كبار ..
رونالدو أغلى لاعب كرة القدم في العالم ..
الدوري السعودي استثمر في كرة القدم..
بالفعل الدوري السعودي أقوى من الفرنسي
اعتبر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الدوري السعودي أكثر قوة من نظيره الفرنسي
في فرنسا هناك فقط فريقان أو ثلاثة في مستوى جيد
خطوة بخطوة الدوري السعودي للمحترفين سيتطور لواحد من بين أفضل ثلاثة إلى أربعة دوريات في العالم
Saraha rah makdebch
تصريح لن يعجب فرنسا…….
الدوري ديال المسرفين في أموال المسلمين نفقات اداء مناسك الحج والعمره في زيادات فاحشة باش يعطيوها للاعبين انتهت مدة صلاحيتهم في الدوريات الكبرى المعروفه
هذا اللاعب كياني بكلامه مبابي لاعب ب س ج ..