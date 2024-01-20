رونالدو: الدوري السعودي أقوى من الفرنسي

2024-01-20 / 09:57
13
هبة بريس - وكالات

اعتبر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الدوري السعودي أكثر قوة من نظيره الفرنسي.

وقال رونالدو 38/ عاما/ هداف النصر السعودي خلال مراسم حفل “جلوب سوكر” في دبي اليوم الجمعة “ألعب في السعودية منذ عام، وأعرف ما أتحدث عنه، أعتقد أننا في الوقت الراهن أفضل من الدوري الفرنسي”.

وأشار النجم السابق لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس “في فرنسا هناك فقط فريقان أو ثلاثة في مستوى جيد، هناك منافسة أكبر في السعودية، خطوة بخطوة الدوري السعودي للمحترفين سيتطور لواحد من بين أفضل ثلاثة إلى أربعة دوريات في العالم”.

ولم يندم رونالدو على انتقاله من مانشستر إلى النصر قبل عام موضحا “أعتقد أنه تغيير جيد، أشعر بسعادة غامرة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of كأس الأمم الأفريقية: تونس تتعادل مع مالي

كأس الأمم الأفريقية: تونس تتعادل مع مالي

2024-01-20 / 23:18
Photo of “تسريب محادثات فاضحة”..لاعب الأهلي يثير الجدل

“تسريب محادثات فاضحة”..لاعب الأهلي يثير الجدل

2024-01-20 / 21:33
Photo of الجزائر تنتزع التعادل مع بوركينافاسو

الجزائر تنتزع التعادل مع بوركينافاسو

2024-01-20 / 17:24
Photo of “الفار” ينصف بوركينافاسو في مواجهة الجزائر

“الفار” ينصف بوركينافاسو في مواجهة الجزائر

2024-01-20 / 16:47
Photo of لـ”طرد النحس”.. الجماهير التونسية تذبح معزا أمام مقر إقامة منتخبها

لـ”طرد النحس”.. الجماهير التونسية تذبح معزا أمام مقر إقامة…

2024-01-20 / 10:22
Photo of الاتحاد الآسيوي يعاقب اللاعب الأردني مرضي بسبب “قضية الشرفاء”

الاتحاد الآسيوي يعاقب اللاعب الأردني مرضي بسبب “قضية الشرفاء”

2024-01-19 / 21:18
Photo of السنغال تتفوق على الكاميرون وتتأهل إلى ثمن نهائي الكان

السنغال تتفوق على الكاميرون وتتأهل إلى ثمن نهائي الكان

2024-01-19 / 20:29
Photo of بعد عقاب “الكاف”.. إقالة عمروش من تداريب تنزانيا

بعد عقاب “الكاف”.. إقالة عمروش من تداريب تنزانيا

2024-01-19 / 20:13
Photo of وجه ادعاءات “كاذبة” ضد “جامعة لقجع” ..الكاف يعاقب “عادل عمروش”

وجه ادعاءات “كاذبة” ضد “جامعة لقجع” ..الكاف يعاقب “عادل…

2024-01-19 / 18:55
Photo of الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم…

2024-01-19 / 18:09

‫13 تعليقات

  7. اعتبر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الدوري السعودي أكثر قوة من نظيره الفرنسي

    رد

  9. خطوة بخطوة الدوري السعودي للمحترفين سيتطور لواحد من بين أفضل ثلاثة إلى أربعة دوريات في العالم

    رد

  12. الدوري ديال المسرفين في أموال المسلمين نفقات اداء مناسك الحج والعمره في زيادات فاحشة باش يعطيوها للاعبين انتهت مدة صلاحيتهم في الدوريات الكبرى المعروفه

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق