طقس السبت.. قطرات مطرية وجو بارد بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا، خلال الصباح والليل، مع تكو ن صقيع أو “جريحة” بكل من مرتفعات الأطلس والريف، السفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا الشرقية.

ويرتقب، كذلك، نزول بعض القطرات المطرية المتبقية فوق كل من مناطق السايس، الأطلس المتوسط، الريف والسهول الشمالية.

كما ستسجل هبات رياح قوية شيئا ما فوق كل من السواحل الوسطى والجنوبية، المنطقة الشرقية والريف و الواجهة المتوسطية، فضلا عن تناثر غبار ببعض الجهات الداخلية للأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 04 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين 01 و06 درجات بكل من الريف، السفوح الجنوبية الشرقية وجنوب المنطقة الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية، و ستكون ما بين 11و 07 درجة فيما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف ارتفاعا ضئيلا بكل من شمال و وسط المملكة. وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ومحليا هائج إلى أحيانا قليل الهيجان ما بين طرفاية والعيون وشمال أصيلة عند نهاية الليل.

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