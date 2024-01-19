كأس أمم إفريقيا.. الاتحاد المصري يكشف مدة غياب صلاح

هبة بريس _ رياضة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الإصابة التي تعرض لها قائد منتخب الفراعنة محمد صلاح ستبعده خلال المباراتين المقبلتين، من كأس أمم إفريقيا .

وأوضح الاتحاد في بيان “إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية ويغيب مباراتين في أمم أفريقيا”، بعد خضوعه لفحوصات طبية إثر إصابته الخميس خلال لقاء غانا.

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