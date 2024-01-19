نفوق حوت ضخم بعد جنوحه لمياه شاطئ “كورنيش ” بوجدور

2024-01-19 / 21:05
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هبة بريس _ متابعة

أفادت مصادر محلية أن أمواج شاطئ “ كورنيش” مدينة بوجدور، لفظت صباح اليوم الجمعة حوتا ضخما.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الحوت الضخم يصل طوله إلى حوالي أزيد 24 مترا وعرضه 12 مترا وهو من فصيلة “الروركال” مشيرة إلى أن ظروف وأسباب نفوقه غير معروفة.

وفور علمها بالحادث، حلت السلطات المحلية بعين المكان، من أجل المعاينة، في إنتظار طمر الحوت بعيدا عن الشاطئ وفق المساطر القانونية المعمول بها.

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