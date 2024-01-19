السنغال تتفوق على الكاميرون وتتأهل إلى ثمن نهائي الكان

2024-01-19 / 20:29
3
هبة بريس _ رياضة

حجز منتخب السنغال، حامل اللقب، بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا “كوت ديفوار 2023″، بعدما فاز على الكاميرون (3-1)، مساء الجمعة 19 يناير على ملعب شارل كونان باني ياموسوكرو، برسم الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وسجّل مهاجم مرسيليا الفرنسيّ إسماعيلا سار (16) ومهاجم الشباب السعودي حبيبو محمدو ديالو (71) والقائد ساديو مانيه مهاجم النصر السعودي (90+5) أهداف السنغال، وللكاميرون جان شارل كاستيليتو (83)، في مباراة اتّسم شوطها الثاني بالنديّة الكبيرة بين الفريقين والإثارة خصوصاً خلال لحظاتها الأخيرة.

وبات لدى السنغال ست نقاط، أمام الكاميرون (نقطة واحدة)، وغينيا (نقطة) وغامبيا (بدون نقاط) اللذين سيلتقيان في وقت لاحق الجمعة على الملعب ذاته.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of رونالدو: الدوري السعودي أقوى من الفرنسي

رونالدو: الدوري السعودي أقوى من الفرنسي

2024-01-20 / 09:57
Photo of الاتحاد الآسيوي يعاقب اللاعب الأردني مرضي بسبب “قضية الشرفاء”

الاتحاد الآسيوي يعاقب اللاعب الأردني مرضي بسبب “قضية الشرفاء”

2024-01-19 / 21:18
Photo of بعد عقاب “الكاف”.. إقالة عمروش من تداريب تنزانيا

بعد عقاب “الكاف”.. إقالة عمروش من تداريب تنزانيا

2024-01-19 / 20:13
Photo of وجه ادعاءات “كاذبة” ضد “جامعة لقجع” ..الكاف يعاقب “عادل عمروش”

وجه ادعاءات “كاذبة” ضد “جامعة لقجع” ..الكاف يعاقب “عادل…

2024-01-19 / 18:55
Photo of الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

الرأس الأخضر أول المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس أمم…

2024-01-19 / 18:09
Photo of هل سخر اوناحي من المنتخب المصري? الركراكي يحسم الجدل

هل سخر اوناحي من المنتخب المصري? الركراكي يحسم الجدل

2024-01-19 / 13:11
Photo of كأس أمم إفريقيا.. تعادل مثير بين مصر وغانا

كأس أمم إفريقيا.. تعادل مثير بين مصر وغانا

2024-01-18 / 23:42
Photo of أهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة يغلقون شارعا رئيسيا وسط تل أبيب

أهالي الأسرى الإسرائيليين بغزة يغلقون شارعا رئيسيا وسط تل…

2024-01-18 / 23:21
Photo of كيف علقت الصحافة الإسبانية على أداء المغرب في مستهل الكان؟

كيف علقت الصحافة الإسبانية على أداء المغرب في مستهل…

2024-01-18 / 19:44
Photo of الصحافة الإيفوارية : المنتخب المغربي يمضي على مسار مونديال 2022

الصحافة الإيفوارية : المنتخب المغربي يمضي على مسار مونديال…

2024-01-18 / 18:45

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق