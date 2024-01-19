بعد عقاب “الكاف”.. إقالة عمروش من تداريب تنزانيا

2024-01-19 / 20:13
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هبة بريس _ رياضة

قرر الاتحاد التنزاني لكرة القدم إقالة الجزائري عادل عمروش من تدريب المنتخب الأول، وذلك بعدما عاقبه الاتحاد الإفريقي “كاف” بالتوقيف 8 مباريات وتغريمه مبلغ 10 آلاف دولار بسبب توجيهه اتهامات “كاذبة” إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

أقال الاتحاد التنزاني لكرة القدم، المدرب الجزائري عادل عمروش من منصبه مدربا للمنتخب الأول، وقرر تعيين بدله المدرب حميد موروكو.

وكان عادل عمروش زعم في تصريحه، أن الجامعة الملكية المغربية تتحكم في توقيت إجراء المنتخب الوطني المغربي مبارياته في نهائيات كأس إفريقيا، كما تتحكم في تعيينات الحكام

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