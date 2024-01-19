محاولة تهريب مخدرات داخل حذاء رضيع تقود شخصا للاعتقال بسبتة المحتلة

2024-01-19 / 19:32
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هبة بريس - مكتب طنجة

طقررت السلطات القضائية في مدينة سبتة المحتلة إيداع شخص في الحبس الاحتياطي، على خلفية تورطه في محاولة تهريب مخدرات عبر معبر تراخال .

وقالت مصادر إعلامية محلية بسبتة المحتلة، إن ايداع المعني بالأمر السجن الاحتياطي جاء على خلفية احباط محاولة تهريبه لخمسة كيلوغرام من الحشيش على شكل كبسولات كانت مخبأة في أغراض رضيع ( حذاء وعجلة عربة لتنقل الأطفال ) .

وبحسب المصادر الإعلامية المحلية بسبتة ، فإن المعني بالأمر جرى توقيفه من قبل الجمارك الاسبانية قادمة من المغرب حيث كان برفقته سيدة وطفلين .

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