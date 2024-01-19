وجه ادعاءات “كاذبة” ضد “جامعة لقجع” ..الكاف يعاقب “عادل عمروش”

هبة بريس _ رياضة

تقرر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” معاقبة الجزائري عادل عمروش، مدرب المنتخب التنزاني لكرة القدم..

وقررت اللجنة التأديبية توقيف الأخير لـ8 مباريات مع تغريمه مبلغ 10 آلاف دولار، بعد توجيهه ادعاءات “كاذبة” ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم..

وتقرر توقيفه لـ8 مباريات، بما فيها مباراتي المنتخب التنزاني أمام نظيريه الزامبي والكونغولي برسم الجولتين الثانية والثالثة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم “كان الكوت دفوار 2023”.

ووجه عادل عمرش اتهامات “كاذبة” إلى الجامعة الملكية المغربية، عبر تصريح صحفي لأحد المنابر الجزائرية زعم فيه أن الجامعة الملكية المغربية تتحكم في توقيت إجراء المنتخب الوطني المغربي مبارياته في نهائيات كأس إفريقيا

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