“رئيس جمهورية القبائل” يتحدى عسكر الجزائر بتقديم دلائل الإدانة

2024-01-19 / 18:41
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هبة بريس – الرباط

هاجم فرحات مهني زعيم حركة “الماك” المطالبة باستقلال منطقة القبايل السلطات الجزائرية التي لايمكن لها تقديم أي دليل بخصوص التهم التي وجهت له وإدانته غيابيا بـ20 سنة سجنا نافذا رفقة 6 نشطاء آخرين.

وتحدى فرحات مهني عسكر الجزائر ، عبر تغريدة على حسابه بـموقع “إكس”بتقيدم دلائل الإدانة حيث قال إن “جميع المواقع الدعائية للدولة الإرهابية الجزائرية نشرت أول أمس تقريرا عن محاكمة حركة الماك، وبدون أي دليل يعلنون إدانتي ونشطاء سلميين مثلي بأحكام غيابية شديدة للغاية بسبب أعمال إرهابية وأسلحة لم تكن موجودة إلا لحاجات الدعاية وتضليل الرأي العام”.

وأردف مهني قائلا: “يتحدون السلطة الجزائرية ومحاكمها الجنائية أن تقدم لهم أدنى دليل على إدانتهم”، مشددا على أن “هذه مجرد أكاذيب لزيادة مناخ إرهاب الدولة المناهض لمنطقة القبائل، وهو جزء من عملية “صفر منطقة القبائل” التي تهدف إلى إسكات المطالبة بحق تقرير المصير لشعب منطقة القبائل وإبادة هذا الأخير في الصمت”.

وأصدرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء الجزائرية، أول أمس الأربعاء 17 يناير 2024، أحكاما غيابية بـ20 سنة سجنا نافذا في حق رئيس حركة “الماك المدعو فرحات مهني وستة متهمين آخرين”.

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‫4 تعليقات

  4. جميع المواقع الدعائية للدولة الإرهابية الجزائرية نشرت أول أمس تقريرا عن محاكمة حركة الماك

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