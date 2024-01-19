أسفر عن خسائر مادية.. حريق مهول يأتي على مجمع “كورنيش” الدار البيضاء

2024-01-19 / 16:37
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هبة بريس

أفادت إدارة مجمع “Corniche” بحدوث حريق في أحد أجزاء المجمع، صباح اليوم الجمعة.

وأوضحت الإدارة العامة للمجمع، في بلاغ، أن الحريق تسبب في أضرار مادية، لكنه لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وأبرز المصدر ذاته، أن فرق الإطفاء والأمن تمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قصير، فور تلقيها الإنذار، وذلك بفضل الاستجابة فرق الوقاية المدنية بمدينة الدار البيضاء.

وتؤكد إدارة مجمع Corniche، يضيف المصدر نفسه، أنها تضع أمن وسلامة زبنائها وموظفيها فوق كل اعتبار، مشيرة إلى أنها ستعمل على إعادة فتح أبواب المجمع أمام زبنائها في أقرب وقت ممكن، وفي أفضل الظروف.

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